L’amichevole tra Congo e Danimarca si svolge in vista dei Mondiali. Le quote per la partita indicano che i valori delle due squadre rimangono invariati rispetto alle aspettative. Le formazioni probabili sono state annunciate, anche se non sono ancora definitive. La partita sarà trasmessa in diretta, ma non sono stati forniti dettagli sul canale di visione.

Congo-Danimarca è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Il ribaltone esiste. Ed è quello che vede protagoniste queste due formazioni. Il Congo infatti si è qualificato ai prossimi Mondiali mentre la Danimarca, perdendo la finale playoff contro la Repubblica Ceca, non è riuscita a staccare il passo. Strano, ma è appunto così. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Questo è il primo incrocio nella storia di queste due formazioni. Ovviamente pensare a delle amichevoli in un altro momento sarebbe stato complicato. Adesso però si gioca e i valori in campo rimangono quelli reali, nonostante quello che vi abbiamo detto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Congo-Danimarca: i valori rimangono tali

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