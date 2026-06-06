Profitti sulla pelle degli adolescenti | non solo social anche l’Intelligenza artificiale finisce in tribunale La Florida accusa Altman e ChatGPT

La Florida ha citato in giudizio il CEO di OpenAI e ChatGPT, accusandoli di aver causato danni agli adolescenti. L’azione legale riguarda presunte conseguenze negative dell’intelligenza artificiale sui giovani utenti, simili a quelle attribuite ai social network. La causa si concentra sui potenziali rischi e sugli effetti nocivi che l’uso di ChatGPT potrebbe avere sui minori. La decisione segue le azioni legali già avviate contro piattaforme social per danni simili.

Dopo i social network anche l’intelligenza artificiale finisce in tribunale per i possibili nefasti effetti sugli utenti. Mentre Meta accetta per la prima volta di pagare una sanzione, milionaria, lo Stato americano della Florida ha accusato OpenAI di badare più ai miliardi che al benessere di bambini e adolescenti. "Sam Altman e ChatGPT hanno scelto la corsa all'intelligenza artificiale a discapito della sicurezza dei nostri figli. Hanno scelto il profitto a discapito della sicurezza pubblica e noi in Florida non lo tollereremo", ha dichiarato il primo giugno in conferenza stampa il procuratore generale James Uthmeier. Nel mirino di quest’ultimo c’è il design della tecnologia: ChatGPT... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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