Questa primavera mi vesto solo come vuole l'intelligenza artificiale | l'armocromia di ChatGPT
Questa primavera ho deciso di seguire le indicazioni di un'intelligenza artificiale per scegliere cosa indossare. Ho scoperto un prompt sui social che permette di chiedere a ChatGPT quale abbigliamento preferisce, ottenendo così una consulenza di armocromia automatizzata. La conversazione con l'IA consente di ricevere consigli sui colori e gli abbinamenti, come se fosse una consulente di stile virtuale.
Ho trovato sui social un prompt per chiedere all'intelligenza artificiale quali vestiti mettermi. È come una consulenza di armocromia, fatta però da ChatGPT. Ora so cosa mettere per tutta la prossima stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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