Questa primavera mi vesto solo come vuole l'intelligenza artificiale | l'armocromia di ChatGPT

Questa primavera ho deciso di seguire le indicazioni di un'intelligenza artificiale per scegliere cosa indossare. Ho scoperto un prompt sui social che permette di chiedere a ChatGPT quale abbigliamento preferisce, ottenendo così una consulenza di armocromia automatizzata. La conversazione con l'IA consente di ricevere consigli sui colori e gli abbinamenti, come se fosse una consulente di stile virtuale.