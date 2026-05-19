OpenAI può fare profitti Musk sconfitto in tribunale da Altman

In tribunale a Oakland, nove giurati hanno deciso in sole due ore di camera di consiglio, pronunciando un verdetto di assoluzione. La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha confermato che OpenAI può continuare a generare profitti, respingendo le accuse che avevano coinvolto l’ex dirigente e altre parti. La sentenza conclude una fase processuale in cui si sono discusse le responsabilità e le attività dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale. La decisione si riferisce a una causa legale recentemente intentata contro OpenAI.

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Stati uniti Prescritte le accuse del capo di Tesla. Ma lo scontro legale tra i miliardari dell'intelligenza artificiale prosegue a tutto campo, con l'obiettivo di indebolire i valori a Wall Street Ai nove giurati sono bastate due ore di camera di consiglio per decidere. Poi la giudice della corte di Oakland (California) Yvonne Gonzalez Rogers ha pronunciato il verdetto di assoluzione per le accuse di Elon Musk contro Sam Altman, fondatore e amministratore delegato dell’azienda OpenAI che gestisce il sistema di intelligenza artificiale chatGPT. Era l’esito previsto dalla maggior parte degli osservatori. L’accusa di truffa mossa da Musk contro Altman e il suo socio Greg Brockman era parsa a tutti pretestuosa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - OpenAI può fare profitti, Musk sconfitto in tribunale da Altman ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Taylor Swift Wants To Trademark Her Voice And Image Sullo stesso argomento Musk sconfitto in tribunale: respinte le accuse a Sam Altman di OpenAI (in cui il miliardario ha investito 38 milioni)Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Elon Musk sconfitto: respinte le sue accuse ad Altman e a OpenAiNEW YORK – Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. OpenAI, Elon Musk perde la causa contro Sam Altman: respinte le accuse sulla svolta a profitto di ChatGPTSi chiude con una sconfitta per Elon Musk uno dei processi più seguiti degli ultimi anni nel mondo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Il tribunale federale di Oakland, in California, ha ... tg.la7.it OpenAI, Elon Musk ha perso la causa contro AltmanSecondo la giuria, Musk ha intentato causa solo dopo la scadenza del termine di prescrizione di tre anni, invalidando di fatto la sua richiesta. Aveva accusato Altman di aver tradito la missione origi ... corriere.it