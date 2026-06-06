Produssero Isee falso per ottenere il reddito di cittadinanza | padre compagna e figlio assolti
Tre agrigentini sono stati assolti dall’accusa di aver prodotto un Isee falso per ottenere il reddito di cittadinanza. Il procedimento si è concluso con la sentenza di assoluzione per il padre, la compagna e il figlio, che erano stati imputati di aver fornito dati non veritieri per accedere ai benefici. La decisione è stata presa in assenza di prove sufficienti per dimostrare le accuse.
Si chiude con un’assoluzione il procedimento che vedeva imputati tre agrigentini accusati di avere ottenuto il reddito di cittadinanza fornendo informazioni non corrispondenti al vero. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha infatti disposto il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Dichiarò il falso sul nucleo familiare per ottenere il reddito di cittadinanza: per la Cassazione c'è doloUna persona ha dichiarato informazioni false riguardo alla propria famiglia per ricevere il reddito di cittadinanza.
Falso nucleo familiare per ottenere il reddito di cittadinanza: condannata una donna di San SeveroUna donna di San Severo è stata condannata per aver presentato un falso nucleo familiare al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.