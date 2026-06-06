Produssero Isee falso per ottenere il reddito di cittadinanza | padre compagna e figlio assolti

Notizia in breve

Tre agrigentini sono stati assolti dall’accusa di aver prodotto un Isee falso per ottenere il reddito di cittadinanza. Il procedimento si è concluso con la sentenza di assoluzione per il padre, la compagna e il figlio, che erano stati imputati di aver fornito dati non veritieri per accedere ai benefici. La decisione è stata presa in assenza di prove sufficienti per dimostrare le accuse.