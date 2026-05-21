Falso nucleo familiare per ottenere il reddito di cittadinanza | condannata una donna di San Severo
Una donna di San Severo è stata condannata per aver presentato un falso nucleo familiare al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. La vicenda riguarda la manipolazione dei dati relativi alla composizione del suo nucleo familiare, che ha portato alla condanna. La pratica di dichiarare informazioni non veritiere per ricevere benefici economici pubblici rappresenta un reato previsto dalla legge. La sentenza si basa sull’accertamento della falsificazione delle informazioni fornite all’autorità competente.
Nascondere la reale composizione del proprio nucleo familiare per incassare il reddito di cittadinanza costituisce un reato. Difatti, ignorare la conoscenza delle leggi non può essere una scusa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso di una donna e madre di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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