Slitta ancora il processo per l' uccisione dell’orsa Amarena | nuova udienza a giugno
Il processo riguardante l’uccisione dell’orsa Amarena è stato rinviato ancora una volta e la prossima udienza è fissata per il 5 giugno. La decisione è stata presa dal giudice del tribunale di Avezzano, che ha deciso di concedere alle parti civili il tempo di replicare alle eccezioni sollevate dalla difesa dell’unico imputato. L’episodio ha coinvolto l’abbattimento di un orso bruno marsicano avvenuto nel 2023 a San Benedetto.
Il giudice del tribunale di Avezzano (L'Aquila) ha aggiornato al 5 giugno l'udienza per consentire alle parti civili di replicare alle eccezioni sollevate dalla difesa dell'unico imputato per la morte dell'orsa Amarena, l'esemplare di orso bruno marsicano abbattuto nel 2023 a San Benedetto dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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