Processo per l’uccisione dell’orsa Amarena udienza rinviata al 20 maggio
È ripreso il procedimento legale riguardante l’uccisione dell’orsa Amarena, avvenuta nella notte tra il 31 agosto e il 1º settembre 2023 a San Benedetto dei Marsi. L’udienza è stata rinviata al 20 maggio, poiché il processo è stato riavviato da zero a causa di irregolarità procedurali riscontrate in precedenza. La vicenda riguarda la scomparsa di un’orsa in una zona protetta, con il procedimento giudiziario che ora prosegue con una nuova udienza.
È ripartito da zero il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta nella notte del 31 agosto 2023 a San Benedetto dei Marsi (LAquila) dopo che il precedente procedimento era stato bloccato per vizi procedurali. L'esame delle parti civili, che nel frattempo sono aumentate rispetto al.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Dopo lo stop per un vizio di forma, fissata la nuova data di avvio del processo per l'uccisione dell'orsa AmarenaFissata al 28 aprile alle 10 la nuova udienza predibattimentale del processo per l’uccisione dell’orsa Amarena.
Centro Nemo Sud, udienza preliminare rinviata al 6 maggio: accolta l’eccezione della difesaIl gup Pugliese rileva l’indeterminatezza dell’accusa nel procedimento sulla struttura per malattie neuromuscolari del Policlinico Nuovo passaggio...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: RIMINI: Caso Pierina, in udienza i dubbi sull'alibi di Dassilva; Nuovo processo d'appello per il femminicidio di Martina Scialdone; Alex, assolto per l’uccisione del padre dopo 539 giorni di detenzione ora chiede il risarcimento; SRI LANKA: CONDANNATO A MORTE PER OMICIDIO DOPO 18 ANNI DI PROCESSO.
Uccisa a fucilate, riparte processo per l'orsa Amarena, aumentano parti civili(ANSA) - AVEZZANO, 28 APR - È ricominciato da zero il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta il 31 agosto 2023 a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Il precedente procedim ... msn.com
Omicidio Novak, nuovo appello: Un terzo processo per LupinoTerzo round. Non è finito il duello fra Francesco Lupino e i giudici di secondo grado sull’aggravante dei futili ... lanazione.it
L'Immediato. . MAFIA GARGANICA Raduano accusa: "Diedi 10mila euro nelle mani di Dino Miucci". Poi indica la "squadra mafiosa" Il collaboratore di giustizia ricostruisce incontri, consegne di denaro e gerarchie mafiose nel processo “Mari e Monti”. Nel mir - facebook.com facebook
L’ex arbitro Gavillucci: “Stupito dai nomi coinvolti. Ma a processo deve andare il sistema, non le persone”. @A_Ferrucci x.com