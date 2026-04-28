Processo per l’uccisione dell’orsa Amarena udienza rinviata al 20 maggio

Da chietitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È ripreso il procedimento legale riguardante l’uccisione dell’orsa Amarena, avvenuta nella notte tra il 31 agosto e il 1º settembre 2023 a San Benedetto dei Marsi. L’udienza è stata rinviata al 20 maggio, poiché il processo è stato riavviato da zero a causa di irregolarità procedurali riscontrate in precedenza. La vicenda riguarda la scomparsa di un’orsa in una zona protetta, con il procedimento giudiziario che ora prosegue con una nuova udienza.

È ripartito da zero il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta nella notte del 31 agosto 2023 a San Benedetto dei Marsi (LAquila) dopo che il precedente procedimento era stato bloccato per vizi procedurali. L'esame delle parti civili, che nel frattempo sono aumentate rispetto al.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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