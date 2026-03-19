Acqua nel Sannio | Fermare subito Sannio Acque srl dopo lo stop alla Grande Adduzione

Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune ha nuovamente criticato il processo di privatizzazione del servizio idrico nel Sannio, evidenziando che Sannio Acque srl ha subito uno stop alla Grande Adduzione. L’associazione chiede di interrompere immediatamente le attività della società, sottolineando la necessità di fermare ogni iniziativa legata a questa gestione. La questione riguarda la gestione dell’acqua nel territorio e le decisioni prese finora.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune torna a denunciare con forza il fallimentare percorso di privatizzazione del servizio idrico nel nostro territorio. Quello che viene presentato come un processo di efficientamento si sta rivelando un’operazione basata su presupposti tecnici fragili bocciati innumerevoli volte dalla Corte dei Conti, frutto di una chiara volontà politica di ignorare la volontà popolare espressa con il referendum del 2011. Un segnale inequivocabile arriva dalla Regione Campania. L’annullamento della gara per la gestione della Grande Adduzione Primaria rappresenta una vittoria della mobilitazione popolare per l’acqua pubblica e dimostra che il modello dei grandi affidamenti ai privati è illegittimo e fallimentare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Articoli correlati Acqua in Campania, annullata la gara per la grande adduzione: la Regione evita il TAR, resta il nodo Sannio AcquePer evitare la condanna al TAR la Giunta Regionale annulla la gara per la privatizzazione della grande adduzione idrica in Campania. Forgione: “Scelta della Giunta regionale sull’adduzione non riguarda Sannio Acque”Tempo di lettura: 2 minuti “Registriamo che la Giunta regionale, con propria delibera, ha provveduto al ritiro in autotutela della procedura per la... Aggiornamenti e notizie su Sannio Acque Argomenti discussi: Servizio idrico nel Sannio appello a Fico | Annulli la gara per il socio privato di Sannio Acque. Acqua nel Sannio: Fermare subito Sannio Acque srl dopo lo stop alla Grande Adduzione.Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune torna a denunciare con forza il fallimentare percorso di privatizzazione del servizio idrico nel nostro territorio. Quello che viene presentato come un processo d ... tvsette.net Sannio Acque, Corona scrive a Fico: ‘Può bloccare la privatizzazione del servizio idrico nel Sannio annullando la gara della Regione’Il Comune di Benevento – scrive Gabriele Corona, coordinatore di ‘Altra Benevento è possibile’ – si appresta a deliberare l’adesione a Sannio Acque srl, la società ad effettivo controllo privato che d ... ntr24.tv