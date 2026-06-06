Prezzo dei carburanti benzina a 1.939 diesel a 1.999 La provincia più cara è Bolzano

In Italia, il prezzo della benzina è di 1,939 euro al litro e quello del diesel di 1,999 euro. La provincia con i costi più elevati è Bolzano. Ogni mattina, a partire dalle 8.30, viene aggiornato il dettaglio dei prezzi dei carburanti nelle diverse regioni del paese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.939 per la benzina, 1.999 per il diesel, 0.817 per il gpl, 1.579 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 giugno 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.988 Benzina SELF 1.936 GPL SERVITO 0.801 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzo dei carburanti, benzina a 1.939, diesel a 1.993. La provincia più cara è BolzanoIl prezzo della benzina si attesta a 1,939 euro al litro, mentre quello del diesel è a 1,993 euro.

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane.

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