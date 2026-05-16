Prezzo dei carburanti benzina a 1.939 diesel a 1.993 La provincia più cara è Bolzano

Il prezzo della benzina si attesta a 1,939 euro al litro, mentre quello del diesel è a 1,993 euro. Tra le province italiane, quella con i costi più elevati è Bolzano. Ogni mattina a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul costo dei carburanti in tutte le regioni del paese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.939 per la benzina, 1.993 per il diesel, 0.827 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 16 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.988 Benzina SELF 1.934 GPL SERVITO 0.812 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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