Daniele Franci, ex direttore artistico di un centro teatrale a Reggio Emilia, ha dichiarato che le relazioni con alcuni allievi, anche minorenni, erano consensienti. La procura ha aperto un’indagine per presunti abusi sugli studenti. Franci si è difeso sostenendo che tutte le relazioni erano consensienti. L’indagine è in corso e non sono stati ancora emessi provvedimenti.

Relazioni con gli allievi, anche minorenni, ma sempre consenzienti. Questa la tesi di Daniele Franci, ex direttore artistico del centro teatrale ‘Etoile’ di Reggio Emilia, associazione culturale no profit che promuove laboratori e spettacoli. L’uomo si trova a processo con l’accusa di violenza sessuale verso nove allievi tra i 17 e i 22 anni - di cui tre che all’epoca di fatti (tra il 2016 e il 2021) erano minorenni. Le dichiarazioni arrivano nel corso del processo tenutosi ieri a porte chiuse, davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Greta Iori, in cui è stato nuovamente sentito l’ex maestro.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presunti abusi sugli allievi. Daniele Franci si difende: "Erano relazioni consenzienti"

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