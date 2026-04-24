Dopo un lungo processo d’appello che si è protratto per diversi mesi con numerose udienze e una lunga camera di consiglio, la corte ha assolto due imputati coinvolti in un caso di violenza di gruppo. La decisione si basa sulla constatazione che i rapporti tra le persone coinvolte erano stati definiti come consensienti. La sentenza ha portato a un ribaltamento rispetto alle accuse iniziali, ritenendo che non ci fossero elementi sufficienti per condannare.

Un processo d’appello durato diversi mesi e con tante udienze e una lunga camera di consiglio ha ribaltato il verdetto nel processo con rito abbreviato per violenza sessuale di gruppo per i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, 26 anni e figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni, coetaneo, e per tre loro amici. Tutte assoluzioni con formula piena "perché il fatto non sussiste" dall’accusa di aver abusato di una studentessa statunitense 22enne quattro anni fa. Il secondo grado, dunque, ha spazzato via le condanne a 3 anni e 7 mesi di reclusione per Lucarelli junior e Apolloni, a 2 anni e 8 mesi per un imputato e a 2 anni e 5 mesi per gli altri due, che erano arrivate anche dopo gli arresti, con misure dei domiciliari, del gennaio 2023.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza di gruppo, il ribaltone. Assolti Lucarelli jr e Apolloni: "Erano rapporti consenzienti"

Notizie correlate

Calciatori Lucarelli jr e Apolloni assolti da accuse violenza sessuale di gruppo su studentessa Usa, Corte: "Fatto non sussiste"La decisione della Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado per i cinque ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo ai...

Stupro di gruppo a Milano, assolti Lucarelli jr e ApolloniSono stati assolti con la formula "perché il fatto non sussiste" nel processo di secondo grado Mattia Lucarelli, figlio del giocatore Cristiano...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Violenza di gruppo a Cesena, abusata e filmata a casa di amici: 7 indagati; Violenza sessuale di gruppo a Cesena: 23enne abusata e filmata da 7 giovani a una festa; Abusata e filmata a casa di amici: sette giovani indagati; Cesena, giovane drogata, abusata e filmata: arrestato 23enne per violenza di gruppo.

Violenza di gruppo, il ribaltone. Assolti Lucarelli jr e Apolloni: Erano rapporti consenzientiIn primo grado erano stati condannati per un presunto stupro su una ragazza conosciuta in discoteca. La Corte d’Appello cancella l’accusa, motivazioni tra 90 giorni. Gli insulti del papà ex calciatore ... ilgiorno.it

Federico Apolloni e Mattia Lucarelli assolti dall’accusa di violenza sessuale: Il fatto non sussisteLa Corte d'Appello di Milano ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli (figlio dell'ex attaccante Cristiano) e Federico Apolloni ... fanpage.it

Violenza di genere online, perché gli uomini continuano a scambiarsi foto di mogli e figlie x.com

Assolti Lucarelli jr e Apolloni dall'accusa di violenza sessuale. La Corte d'appello di Milano ribalta la sentenza di primo grado. #ANSA - facebook.com facebook