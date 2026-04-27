L'Agenzia delle Entrate ha avviato procedure per interrompere i termini di prescrizione dei debiti fiscali, agendo attraverso notifiche ufficiali o richieste di rateizzazione. Questi interventi possono influire sulla durata del diritto di agire da parte dell'amministrazione fiscale nei confronti dei contribuenti. La strategia mira a mantenere attivi i crediti fiscali, evitando che il decorso del tempo limiti l'azione di riscossione.

? Cosa sapere Agenzia Entrate resetta prescrizione debiti tramite notifiche formali o istanze di rateizzazione.. La Cassazione stabilisce che la richiesta di dilazionamento impedisce di contestare il debito.. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può azzerare i termini di prescrizione di un debito attraverso notifiche formali o tramite il comportamento del debitore stesso, secondo le regole del Codice Civile che regolano l’efficacia degli atti nei confronti dei contribuenti. Il meccanismo della riscossione si regge su un delicato equilibrio tra le azioni del creditore e la reazione di chi deve pagare. Per quanto riguarda la gestione dei tempi legali, gli articoli 2943 e 2944 del Codice Civile stabiliscono i binari entro cui si muovono le pretese fiscali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debiti fiscali: come l’Agenzia delle Entrate resetta la prescrizione

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