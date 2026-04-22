Rottamazione delle tasse comunali a Palermo i debiti si potranno pagare a rate senza interessi | ecco quando

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, l'amministrazione comunale ha annunciato di essere pronta a introdurre un nuovo regolamento per la rottamazione delle tasse comunali, che consentirà ai contribuenti di pagare i debiti in rate senza interessi. Sebbene l'ente affermi di aver completato la fase tecnica, i consiglieri non hanno ancora avuto accesso al testo ufficiale. La proposta riguarda l’opportunità di estinguere i debiti con il Comune attraverso un piano rateale.

L'amministrazione comunale dice che è "tecnicamente pronto", i consiglieri però ancora non lo hanno visto: stiamo parlando del regolamento per la rottamazione dei tributi locali, ovvero l'opportunità per i contribuenti palermitani di estinguere i propri debiti con Palazzo delle Aquile senza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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