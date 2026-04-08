Terremoto tra Napoli e Pozzuoli nuova scossa di bradisismo

Alle 16.49 di oggi, tra Napoli e Pozzuoli, si è registrata una nuova scossa di bradisismo. La terra ha tremato nella zona, e l’evento è stato percepito chiaramente dai residenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora segnalato danni o feriti. La zona rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti, mentre le persone si sono riversate all’aperto per precauzione.

Una nuova scossa di bradisismo si è verificata alle 16.49 di oggi 8 aprile tra Napoli e Pozzuoli. Il terremoto è stato avvertito chiaramente dai residenti nella zona. Secondo quanto riportato dall'Ingv la scossa è stata di 3.4 gradi della scala Richter con ipocentro a 1 km di profondità e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliUna nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico.

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Terremoto oggi ad Avellino, il momento della scossa ripreso dalle telecamere

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#Terremoto de' L'Aquila. Il direttore della @iamCARITAS diocesana ricorda i primi istanti dopo la scossa delle 3.32: “non sapevamo cosa fare e abbiamo cominciato a distribuire latte caldo, c’era bisogno di tutto ma in particolare di fraternità”. x.com