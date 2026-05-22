Bradisismo il Comitato Pozzuoli Sicura denuncia | 284 famiglie escluse dai contributi per piccole difformità

Il Comitato Pozzuoli Sicura segnala che 284 famiglie sono state escluse dai contributi per le piccole difformità nelle loro abitazioni, dopo essere state sgomberate in seguito alle scosse di terremoto del 20 maggio 2024. Queste famiglie si trovano ora senza sostegno economico e si trovano a dover affrontare le conseguenze di una situazione che riguarda le loro case e la loro stabilità abitativa. La questione riguarda proprietari che, a causa di difformità minori, sono stati esclusi da eventuali risarcimenti o aiuti.

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Duecentottantaquattro proprietari di abitazioni sgomberate dopo le forti scosse del 20 maggio 2024 e del 13 marzo 2025 rischiano di restare senza contributi economici a causa di piccole difformità edilizie, in alcuni casi già sanate in passato ma prive della necessaria documentazione negli archivi comunali. È la denuncia lanciata dal Comitato Pozzuoli Sicura, che torna a chiedere un intervento urgente del Governo per evitare nuove tensioni sociali nell’area flegrea colpita dal bradisismo. Secondo quanto riferito dal portavoce del Comitato, Ciro Di Francia, il problema riguarderebbe centinaia di pratiche rimaste bloccate per irregolarità considerate marginali o per l’assenza di documentazione aggiornata presso il Comune di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incontro del Comitato Pozzuoli Sicura con la cittadinanzaDomani, 15 marzo 2026, alle ore 10, il Comitato”Pozzuoli Sicura” incontrerà i cittadini nella villetta del Carmine (vicinanza Villa Avellino e Bar... Bradisismo: su 532 fabbricati sgomberati non ammissibili 284 domandeComune di Pozzuoli ha adottato la graduatoria definitiva delle istanze per l’ammissione ai contributi edilizi (di riqualificazione sismica e di... Pozzuoli, 284 famiglie senza contributi per piccole difformitàA oltre due anni dalle scosse che hanno colpito Pozzuoli, 284 proprietari sgomberati restano senza aiuti economici a causa di piccole difformità edilizie. Il Comitato Pozzuoli Sicura denuncia la manca ... cronachedellacampania.it Bradisismo, protesta a Pozzuoli: fondi casa negati a 284 sfollatiDenuncia del Comitato emergenza Campi Flegrei: Messa in sicurezza bloccata per presunte difformità urbanistiche ... napoli.repubblica.it