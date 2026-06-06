Poco prima delle 6 di questa mattina, a Porto Sant’Elpidio, un’esplosione ha causato il crollo parziale di una palazzina di due piani. Nell’incidente un uomo ha perso la vita e una donna risultata dispersa. I vigili del fuoco stanno ancora cercando la donna tra le macerie. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori e le forze dell’ordine. Le cause dell’esplosione sono ancora da accertare.

Poco prima delle 6 di questa mattina, a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, un ‘esplosione ha causato il crollo parziale di un edificio di 2 piani. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo. Trovato vivo un bimbo, estratto dalle macerie. Si cerca una donna, che risulta ancora dispersa. Due le persone rimaste ferite. #Fermo, esplosione e crollo parziale di un edificio di 2 piani a Porto Sant’Elpidio poco prima delle 6: recuperato il corpo senza vita di un uomo, soccorse subito 2 persone ferite, appena estratto in vita dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna. pic.twitter.comyXZ8LgZuYO — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 6, 2026 I vigili continuano a lavorare con nucleo USAR, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Porto Sant’Elpidio, crolla una palazzina: muore un uomo, si cerca una donna dispersa

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Esplosione a Porto SantElpidio, palazzina crolla: un morto, un disperso e un ragazzo salvato

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