Esplosione all?alba crolla una palazzina a Porto Sant' Elpidio | un morto e tre feriti Si cerca una donna dispersa VIDEO E GALLERY

Un’esplosione all’alba ha causato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio, provocando un morto e tre feriti. Durante le operazioni di soccorso, si cerca una donna dispersa. Il boato ha svegliato il quartiere, seguito dalla distruzione dell’edificio. Sono in corso le verifiche e le ricerche tra le macerie. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle cause dell’esplosione.

PORTO SANT'ELPIDIO – Un boato terrificante, poi il crollo. Una palazzina si è praticamente dissolta nel nulla e un intero quartiere si è svegliato nel terrore. È pesante il bilancio (ancora provvisorio) dell'esplosione avvenuta all'alba di oggi in via Trentino, a Porto Sant'Elpidio: Giuseppe Pieroni, 47 anni, ha perso la vita, tre sono rimaste ferite e portate all'ospedale di Torrette: un ragazzo è stato invece estratto dalle macerie, mentre la mamma di 90 anni risulta ancora dispersa. La violenta deflagrazione si è verificata come detto poco dopo le 5 del mattino. Secondo le prime ipotesi, ancora tutte da verificare, l'esplosione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Esplosione a Porto SantElpidio, palazzina crolla: un morto, un disperso e un ragazzo salvato

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Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, un terrificante boato e tante macerie: un morto, due feriti e una persona dispersa VIDEO E GALLERYUna palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio dopo un’esplosione che ha causato un boato forte e un’onda di macerie.

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