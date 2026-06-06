Esplosione all?alba crolla una palazzina a Porto Sant' Elpidio | un morto e tre feriti Si cerca una donna dispersa VIDEO E GALLERY

Da corriereadriatico.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’esplosione all’alba ha causato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio, provocando un morto e tre feriti. Durante le operazioni di soccorso, si cerca una donna dispersa. Il boato ha svegliato il quartiere, seguito dalla distruzione dell’edificio. Sono in corso le verifiche e le ricerche tra le macerie. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle cause dell’esplosione.

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PORTO SANT'ELPIDIO – Un boato terrificante, poi il crollo. Una palazzina si è praticamente dissolta nel nulla e un intero quartiere si è svegliato nel terrore. È pesante il bilancio (ancora provvisorio) dell'esplosione avvenuta all'alba di oggi in via Trentino, a Porto Sant'Elpidio: Giuseppe Pieroni, 47 anni, ha perso la vita, tre sono rimaste ferite e portate all'ospedale di Torrette: un ragazzo è stato invece estratto dalle macerie, mentre la mamma di 90 anni risulta ancora dispersa. La violenta deflagrazione si è verificata come detto poco dopo le 5 del mattino. Secondo le prime ipotesi, ancora tutte da verificare, l'esplosione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Esplosione a Porto SantElpidio, palazzina crolla: un morto, un disperso e un ragazzo salvato

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