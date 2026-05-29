Scarico di rifiuti bituminosi in un campo agricolo a Cumiana | nei guai otto persone e tre società

Otto persone e tre società sono state coinvolte in un’indagine per traffico illecito di rifiuti. A fine maggio 2026, i carabinieri hanno notificato loro un avviso di conclusione delle indagini. Il caso riguarda uno scarico di rifiuti bituminosi in un campo agricolo, avvenuto in una località vicino a Cumiana. Le accuse si basano su attività organizzate per il traffico di rifiuti senza autorizzazioni.

Un avviso di conclusione delle indagini è stato notificato a fine maggio 2026 dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Torino a otto persone e tre società, accusate in concorso di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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