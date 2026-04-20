Slot machine illegali in un locale | tre persone nei guai
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha scoperto tre persone coinvolte in attività legate a slot machine illegali in un locale. Un uomo di 52 anni, con precedenti penali, è stato denunciato per esercizio di giochi d’azzardo, mentre altri due uomini di 60 e 54 anni sono stati coinvolti per aver partecipato a giochi d’azzardo. L’intervento si è concluso con le denunce a carico dei tre individui.
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato tre napoletani, un 52enne con precedenti di polizia, anche specifici, per esercizio di giochi d’azzardo e un 60enne e un 54enne per partecipazione a giochi d’azzardo. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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