Slot machine illegali in un locale | tre persone nei guai

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha scoperto tre persone coinvolte in attività legate a slot machine illegali in un locale. Un uomo di 52 anni, con precedenti penali, è stato denunciato per esercizio di giochi d’azzardo, mentre altri due uomini di 60 e 54 anni sono stati coinvolti per aver partecipato a giochi d’azzardo. L’intervento si è concluso con le denunce a carico dei tre individui.