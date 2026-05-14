La Camera ha approvato la delega che riguarda la riforma della polizia locale, ora passata al Senato. La nuova normativa prevede l’introduzione di tutele assicurative e legali per gli agenti, con specifici interventi su bodycam e altri strumenti di lavoro. La legge stabilisce anche i criteri per il patrocinio legale e l’accesso a servizi di assistenza per il personale delle forze di polizia locale. La discussione proseguirà nelle prossime settimane in Parlamento.

La riforma della polizia locale arriva dopo quasi quarant’anni. Ma rischia di nascere senza benzina. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega che riscrive funzioni, ordinamento e tutele dei vigili urbani con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti. Scoppia la polemica tra opposizione e maggioranza. È il primo intervento organico dalla legge quadro del 1986. Un passaggio atteso da decenni, destinato a cambiare il lavoro degli agenti nei Comuni italiani: più garanzie assicurative, nuove coperture in caso di infortunio, patrocinio legale quando l’uso delle armi o della forza finisce davanti a un giudice, bodycam tra le dotazioni, accesso ai database delle Forze di polizia dello Stato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bodycam e tutele assicurative e legali: in arrivo la riforma della polizia locale

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