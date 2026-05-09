Arriva la ‘riforma’ della polizia locale | ecco le novità

Recentemente la giunta ha approvato un nuovo insieme di linee guida per la polizia locale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle forze di sicurezza sul territorio. Tra le novità ci sono interventi mirati all’innovazione dei servizi, al miglioramento della sicurezza pubblica e alla maggiore prossimità con i cittadini. Le modifiche riguardano aspetti organizzativi e operativi, con un’attenzione particolare alle modalità di intervento e ai servizi offerti alla popolazione.

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