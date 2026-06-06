Più risorse per le scuole Capannori approva la variazione del bilancio

Il consiglio comunale di Capannori ha approvato una variazione al bilancio di previsione, destinando più risorse a diverse aree. Tra le voci principali ci sono interventi di manutenzione stradale, lavori nelle scuole, cura del verde pubblico e misure per la prevenzione del rischio idraulico. La modifica prevede un incremento di fondi per affrontare queste esigenze. La decisione è stata approvata senza modifiche e senza discussioni prolungate.

Manutenzioni stradali, scuole, verde pubblico, prevenzione del rischio idraulico. Sono alcune delle voci della variazione al bilancio di previsione a Capannori. Risorse aggiuntive pari a circa 900 mila euro destinati all’edilizia scolastica per andare a concludere i lavori in corso finanziati in grande parte con i fondi Pnrr e per l’acquisto di nuovi arredi e la sistemazione dei giardini e delle recinzioni dove necessario; uno stanziamento di circa 700 mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in particolare per nuove asfaltature e 100 mila euro per realizzare nuovi attraversamenti pedonali; 300 mila euro destinati... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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