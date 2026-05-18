Fondi per ponti scuole e la variante della Cervese | la Provincia approva la variazione di bilancio

Il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena ha approvato all’unanimità, durante l’ultima seduta, una delibera che riguarda la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la quinta variazione del Bilancio di previsione 2026-2028. Tra le modifiche approvate, ci sono fondi destinati a interventi su ponti, scuole e alla variante della Cervese. La decisione è stata presa nel corso di una riunione che ha coinvolto tutti i membri dell’assemblea.

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