Fondi per ponti scuole e la variante della Cervese | la Provincia approva la variazione di bilancio
Il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena ha approvato all’unanimità, durante l’ultima seduta, una delibera che riguarda la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la quinta variazione del Bilancio di previsione 2026-2028. Tra le modifiche approvate, ci sono fondi destinati a interventi su ponti, scuole e alla variante della Cervese. La decisione è stata presa nel corso di una riunione che ha coinvolto tutti i membri dell’assemblea.
Il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena ha approvato all’unanimità, nella seduta di oggi, lunedì, la delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla quinta variazione del Bilancio di previsione 2026-2028. Vengono mantenuti gli equilibri finanziari dell’Ente e viene. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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