Nel Municipio 6, i residenti hanno raccolto oltre 1.000 firme per chiedere interventi contro la presenza di baby gang e il degrado nel Parco Solari. La mobilitazione nasce dopo una serie di episodi di violenza e situazioni di insicurezza che si sono verificati nell’area. La richiesta mira a riportare ordine e sicurezza in uno spazio frequentato da famiglie e giovani. La questione ha suscitato attenzione tra le autorità locali e la comunità.

I residenti del Municipio 6 hanno avviato una mobilitazione collettiva per riappropriarsi della sicurezza nel Parco Solari, a seguito di una serie di episodi di violenza e degrado che colpiscono la zona. La petizione digitale, pubblicata sul portale del Comune per la partecipazione cittadina, ha raccolto quasi mille firme in soli quattro giorni, puntando a ottenere interventi strutturali e presidi costanti per proteggere i cittadini dalle aggressioni e dal disordine. Il contesto che spinge i cittadini alla protesta è segnato da una percezione di insicurezza diffusa, alimentata da episodi concreti di criminalità giovanile. Le segnalazioni riguardano baby gang armate di coltelli, atti intimidatori rivolti a minorenni e giovani adulti, oltre a regolamenti di conto tra diverse fazioni di ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al Parco Solari: 1000 firme per fermare baby gang e degrado

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