Baby gang nuova linfa per la malavita Don Aniello | Cani sciolti che respirano già aria di violenza

Nella città di Foggia, nell’ambito del progetto “100 giorni per la legalità” promosso dall’assessore alla Legalità, si è tenuta questa mattina una testimonianza che ha coinvolto il pubblico presente. Durante l’evento, un sacerdote ha descritto i giovani coinvolti nelle baby gang come “cani sciolti” che già respirano aria di violenza, evidenziando il problema della criminalità giovanile nel territorio.