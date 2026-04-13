Baby gang nuova linfa per la malavita Don Aniello | Cani sciolti che respirano già aria di violenza
Nella città di Foggia, nell’ambito del progetto “100 giorni per la legalità” promosso dall’assessore alla Legalità, si è tenuta questa mattina una testimonianza che ha coinvolto il pubblico presente. Durante l’evento, un sacerdote ha descritto i giovani coinvolti nelle baby gang come “cani sciolti” che già respirano aria di violenza, evidenziando il problema della criminalità giovanile nel territorio.
Nell’ambito del progetto “100 giorni per la legalità”, promosso dall’assessore alla Legalità Giulio De Santis, la città di Foggia ha accolto questa mattina una testimonianza di grande valore civile e umano. Protagonista dell’incontro è stato don Aniello Manganiello, sacerdote noto a livello.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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