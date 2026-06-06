Picchiata e sfregiata ex e complici in carcere La Cassazione conferma la condanna
Un uomo di 40 anni e due giovani sono finiti in carcere dopo aver aggredito una donna. Secondo quanto riferiscono le autorità, l’ex bodybuilder e i suoi complici hanno picchiato e sfregiato la vittima. La Cassazione ha confermato la condanna e ora tutti e tre si trovano in cella. La vicenda si è svolta a Scandicci, con i tre uomini arrestati nelle ultime ore.
Prato, 6 giugno 2026 – Si aprono le porte del carcere per Emiliano Laurini, quarantenne di Scandicci, ex bodybuilder e buttafuori, ma anche per Kevin Mingoia, 21 anni sempre di Scandicci, e Mattia Schininà, 23 anni. La Corte di Cassazione, ieri in tarda serata, ha rigettato i ricorsi presentati dalle difese confermando le condanne inflitte ai tre imputati per la brutale aggressione nei confronti di Martina Mucci, cameriera pratese di 32 anni, avvenuta la notte fra il 20 e 21 febbraio 2021 mentre rincasava dal lavoro. Condanna a 9 anni confermata per Laurini, ex fidanzato della giovane donna, difeso dall’avvocato Daniele Regi, individuato... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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