picchiata e sfregiata ex e complici in carcere la cassazione conferma la condanna

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni e due giovani sono finiti in carcere dopo aver aggredito una donna. Secondo quanto riferiscono le autorità, l’ex bodybuilder e i suoi complici hanno picchiato e sfregiato la vittima. La Cassazione ha confermato la condanna e ora tutti e tre si trovano in cella. La vicenda si è svolta a Scandicci, con i tre uomini arrestati nelle ultime ore.