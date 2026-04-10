Omicidio Cerciello | Cassazione conferma la condanna di Natale Hjorth

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva per Gabriele Natale Hjorth nell’ambito del processo per l’omicidio di un ufficiale di polizia avvenuto in città. La decisione si basa sull’inammissibilità del ricorso presentato dall’imputato, che aveva contestato la sentenza di secondo grado. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella notte, in cui un agente ha perso la vita durante un intervento.

Condanna definitiva per Gabriele Natale Hjorth. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa sulla pena, rendendo irrevocabili i 10 anni, 11 mesi e 25 giorni inflitti al giovane per il concorso anomalo nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 nel quartiere Prati, a Roma. I giudici della prima sezione penale hanno invece annullato con rinvio la sentenza d’appello ter limitatamente agli effetti civili e alla valutazione dell’aggravante relativa alla qualifica di pubblici ufficiali della vittima e del collega Andrea Varriale. Una decisione in linea con la richiesta avanzata in mattinata dalla procura generale, che aveva sollecitato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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