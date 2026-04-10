Carabiniere ucciso Cassazione conferma la condanna di Hjorth

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva per Gabriele Natale Hjorth, riguardante l’uccisione di un carabiniere. La decisione si riferisce a un procedimento giudiziario che ha portato alla conferma della pena stabilita in precedenza. La vicenda riguarda un episodio avvenuto durante un intervento delle forze dell’ordine e ha coinvolto direttamente Hjorth, che ora dovrà scontare la condanna.

Condanna definitiva per Gabriele Natale Hjorth. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa sulla pena, rendendo irrevocabili i 10 anni, 11 mesi e 25 giorni inflitti al giovane per il concorso anomalo nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 nel quartiere Prati, a Roma. I giudici della prima sezione penale hanno invece annullato con rinvio la sentenza d'appello ter limitatamente agli effetti civili e alla valutazione dell'aggravante relativa alla qualifica di pubblici ufficiali della vittima e del collega Andrea Varriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carabiniere ucciso, Cassazione conferma la condanna di Hjorth Leggi anche: Omicidio Cerciello: Cassazione conferma la condanna di Natale Hjorth Carabiniere ucciso a Roma, definitiva la condanna per HjorthE' definitiva anche la seconda condanna per uno dei due giovani americani coinvolti nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello... Temi più discussi: Maestrale: la Cassazione conferma i domiciliari per Pasquale Pititto; Civitavecchia - Centomila euro nascosti nel wc del b&b, la Cassazione conferma il sequestro al 29enne accusato di spaccio; Bimbo ucciso a bastonate a Cardito, condannata a 30 anni la madre. Carabiniere ucciso, Cassazione conferma la condanna di HjorthCondanna definitiva per Gabriele Natale Hjorth. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa sulla pena, ... iltempo.it Omicidio del carabiniere Cerciello Rega, la Cassazione conferma 10 anni e 11 mesi a HjorthÈ definitiva la condanna a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per Gabriele Natale Hjorth per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nella notte fra il ... fanpage.it A Cittanova la commemorazione del carabiniere Rosario Iozia. Fu ucciso dalla criminalità organizzata il 10 aprile del 1987. Presenti i familiari e il Generale Riccardo Sciuto, Comandante della Legione. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/cittanov - facebook.com facebook