Piazze della movida e coca-delivery ai Tre Archi I retroscena dello spaccio nel salotto buono di Perugia

A Perugia, sono stati scoperti episodi di spaccio di droga nelle aree frequentate dalla movida, tra cui i Tre Archi. Le attività illecite si sono svolte anche davanti alla Procura e vicino a fermate di bus e del minimetrò. La polizia ha identificato diverse persone coinvolte e sequestrato sostanze stupefacenti durante le operazioni di controllo. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli delle reti di distribuzione.

Spaccio a Perugia nei luoghi della movida, ma anche davanti alla Procura e in prossimità di fermate del bus e del minimetrò. Un’indagine della procura perugina e dei Carabinieri ha portato al fermo di sette tunisini che avevano messo in piedi un sistema organizzato con consegne quotidiane di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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