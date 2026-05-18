Delivery dello spaccio con lo ' Speedy Pezzo' due arresti

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di un’indagine condotta dalla squadra mobile di Caserta, sono stati effettuati due arresti e quattro persone sono state denunciate a piede libero. L’attività investigativa si è concentrata su un servizio di consegna di droga tra le aree di Maddaloni e Caserta, noto come ‘Speedy Pezzo’. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato alcuni soggetti coinvolti nel trasporto e nella distribuzione di sostanze stupefacenti, portando all’esecuzione di misure cautelari e alle indagini in corso.

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Due arresti e altre 4 persone indagate a piede libero nell’ambito di un’indagine della squadra mobile di Caserta sul delivery dello spaccio di stupefacenti tra Maddaloni e Caserta.Nei giorni scorsi, gli agenti della mobile casertana hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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