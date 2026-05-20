Lotta nelle piazze dello spaccio a Palese raid punitivo con pistole e kalashnikov | tre arresti

Nelle strade di Palese, le forze dell'ordine sono intervenute dopo un episodio violento legato allo spaccio di droga. Durante un raid, sono stati utilizzati pistole e kalashnikov, provocando scompiglio tra i presenti. Contestualmente, sono stati eseguiti tre ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari. I provvedimenti riguardano altrettanti soggetti condannati in via definitiva per reati che includono tentato sequestro di persona, lesioni personali e tentato.

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