Piazza Umberto I torna pedonale nelle sere d' estate | c' è l' ordinanza

Per l'estate 2026, Piazza Umberto I sarà chiusa al traffico veicolare nelle ore serali e notturne, come avviene da oltre dieci anni. Il nuovo comandante della polizia municipale ha firmato l'ordinanza che prevede la pedonalizzazione della piazza durante i mesi più caldi. La decisione riguarda le sere e le notti, senza modifiche rispetto agli anni precedenti. La misura si applica anche quest’anno, secondo quanto stabilito nel provvedimento ufficiale.

Anche per l’estate 2026 il nuovo comandante della polizia municipale Alfonso Esposito ha firmato un provvedimento ormai consolidato da oltre dieci anni: durante il periodo estivo, Piazza Umberto I diventerà area pedonale nelle ore serali e notturne. L'ordinanza Nei giorni di sabato e domenica la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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