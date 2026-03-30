A Taranto, dall’1 giugno al 13 settembre 2026, sarà istituita un’isola pedonale su Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. La misura riguarda il periodo estivo e prevede la chiusura al traffico veicolare di questa porzione di strada. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Tarantini Time Quotidiano Dal 1 giugno al 13 settembre sarà istituita l’isola pedonale su Corso Due Mari, nel tratto compreso tra via Pitagora e via Matteotti. La Giunta ha approvato una delibera con un chiaro atto di indirizzo: sostenere lo sviluppo economico della città, favorire l’offerta commerciale nel rispetto delle norme, ampliare la vivibilità dello spazio urbano e consentire ai cittadini di vivere pienamente, nei mesi estivi, uno degli scorci più suggestivi del Borgo. L’iniziativa è stata programmata con largo anticipo rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di permettere alla comunità, agli operatori culturali e agli esercenti di organizzarsi per tempo e valorizzare al meglio il tratto di strada interessato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, torna l’isola pedonale su Corso Due Mari per l’estate 2026

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