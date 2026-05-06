Lavori in piazza Mondello anche in estate area pedonale e Ztl in anticipo | come cambia il traffico

In piazza Mondello, i lavori continueranno anche durante la stagione estiva, con l’area pedonale e la Ztl che saranno anticipate all’8 maggio e rimarranno attive fino al 30 settembre. La modifica delle date interessa sia la gestione del traffico sia le attività di cantiere, che si svolgeranno senza interruzioni nel periodo più caldo dell’anno. La decisione interessa la regolamentazione della circolazione e l’accesso alla zona.

I lavori in piazza andranno avanti anche in estate, la Ztl estiva e l'area pedonale saranno anticipate all'8 maggio per poi terminare il 30 settembre. In attesa della decisione dei giudici amministrativi sulla gestione della spiaggia, il Comune vara per Mondello, in via sperimentale, un nuovo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate I lavori alla piazza di Mondello, s'allarga l'area del cantiere: chiuso il corridoio pedonale lato Antico ChioscoLo ha disposto l'ufficio Traffico del Comune, che con un'altra ordinanza ha prorogato la chiusura al transito di via Inserra, dove sono in corso i... Piazza Travaglio, l'area chiude per i lavori di riqualificazione: come cambia la viabilitàIn piazza Travaglio, si apprestano a entrare nel vivo gli interventi di riqualificazione destinati trasformare il volto di questa porzione del centro... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Riqualificazione piazza Mondello, lavori procedono secondo programma; Mondello, tenta assalto in farmacia ma ci sono le casse automatiche: così rapina 100 euro a un'anziana cliente; Al via il piano di interventi per Mondello fino al 31 maggio 2026; Palermo. Salute in piazza al Mondello Festival: screening gratuiti e prevenzione per tutti. Riqualificazione piazza Mondello, lavori procedono secondo programmaCome sarà la piazza di Mondello riqualificata Il consigliere, esponente di Forza Italia, di ... msn.com L’avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, per decenni la “roccaforte” logistica del clan camorristico Gionta, lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti. E, al loro posto, devono na - facebook.com facebook Vittime del Superbonus: prigionieri da quattro anni delle impalcature. Lavori a metà in 235 case x.com