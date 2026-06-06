Piano sperimentale recupero liste d’attesa | 200mila persone richiamate in 4 mesi

In quattro mesi, oltre 200.000 persone sono state richiamate per recuperare prestazioni sanitarie prenotate oltre la soglia di priorità. Al termine della diciassettesima settimana di monitoraggio, il totale delle persone contattate supera i 200.000, con 183 ancora da richiamare. Il piano sperimentale mira a ridurre le liste d’attesa e coinvolge le aziende sanitarie per migliorare i tempi di accesso alle prestazioni.

Al termine della diciassettesima settimana di monitoraggio, sono 200.045 le persone complessivamente contattate nell’ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate oltre la soglia del codice di priorità: 183.106 per visite ed esami e 16.939 per ricoveri ospedalieri. Sono state. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Liste dattesa: primo provvedimento in sanità firmato dal presidente Decaro

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