Piano sperimentale recupero liste d' attesa | nel Brindisino anticipate 24.151 prestazioni

Dopo tredici settimane di monitoraggio, il piano sperimentale per ridurre le liste d’attesa in ambito sanitario nel Brindisino ha consentito di anticipare complessivamente 24.151 prestazioni. Attualmente, il numero di prestazioni recuperate si aggira intorno a 164.

Al termine della tredicesima settimana di monitoraggio del piano sperimentale per il recupero delle liste d’attesa in Sanità, sono 164.930 le persone complessivamente contattate nell’ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate. I recall sono stati 150.461 per visite ed.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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