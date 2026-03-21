Puglia sanità | recupero liste d’attesa richiamate oltre centomila persone Dal 2 febbraio

Dalla Regione Puglia arriva un comunicato che informa di aver avviato un intervento per il recupero delle liste d’attesa nella sanità. Dal 2 febbraio sono state richiamate oltre centomila persone per prenotare visite e prestazioni sanitarie. L’operazione riguarda tutte le strutture pubbliche del territorio e si concentra su pazienti in attesa di appuntamenti programmati.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Analizzando i dati complessivi relativi al Piano di recupero delle liste d’attesa varato dalla Regione Puglia, in collaborazione con le aziende e gli enti del SSR, lo scorso 31 gennaio, si registrano i seguenti risultati: dal 2 febbraio al 19 marzo sono state richiamate 100.487 persone, le prestazioni anticipate sono 47.349 e quelle già eseguite 34.081. La maggior parte dei contatti e delle prestazioni riguarda le visite e gli esami diagnostici: 89.830 le persone richiamate, 46.071 gli esami e le visite anticipate, 32.506 quelle già eseguite. I rifiuti per questo tipo di prestazioni, considerando sempre il lasso temporale 2 febbraio – 19 marzo, sono stati 25. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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