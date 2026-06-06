Perché l’Asia sta comprando gli Stati Uniti e nessuno ne parla

Negli ultimi decenni, i flussi di capitali tra gli Stati Uniti e l’Asia sono cambiati. In passato, i capitali provenivano principalmente dagli Stati Uniti e si dirigevano verso l’Oriente. Tuttavia, negli ultimi 50 anni, questa dinamica si è invertita, con l’Asia che ora investe più negli Stati Uniti. Questa trasformazione riguarda i movimenti di denaro tra le due aree e non è stata molto discussa pubblicamente.

Il rapporto economico tra gli Stati Uniti e l’ Asia sta cambiando. Negli ultimi 50 anni, i flussi di capitali transfrontalieri erano soliti partire dagli Usa e finire in Oriente. Le imprese americane erano in prima linea nell’acquisire attività a migliaia di chilometri di distanza, mentre il dollaro ha a lungo finanziato la crescita del continente asiatico, con i consumatori statunitensi ad assorbire la produzione Made in Asia. Da un anno la situazione si è quasi invertita. Secondo le stime di A&O Shearman, per esempio, l’ attività di fusioni e acquisizioni nella regione Asia-Pacifico ha raggiunto i 946 miliardi di dollari nel 2025, in netto aumento rispetto ai 687,7 miliardi del 2024. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Episode 91: Asia absorbed the initial shock. Now the US is running dry

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