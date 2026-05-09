Perché gli Stati Uniti non possono perdere l’Italia Parla Flek Atlantic Council

Da formiche.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario di Stato degli Stati Uniti è arrivato a Roma in un momento di tensione tra i paesi europei e gli Stati Uniti, con un focus sulla condizione dell’Italia. La visita si svolge in un contesto di sfide geopolitiche e questioni di sicurezza, mentre il governo italiano affronta questioni interne ed esterne. La presenza di funzionari americani nel paese si inserisce in un quadro di relazioni strette, anche se caratterizzate da alcune tensioni recenti.

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Non c’è un articolo sulla visita in Italia del segretario di Stato statunitense che non inizi con una contestualizzazione fattuale: Marco Rubio è arrivato a Roma, giovedì, in un momento particolarmente delicato per i rapporti transatlantici. In effetti, l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato dopo settimane di tensioni tra l’amministrazione Trump, alcuni governi europei (tra cui quello italiano) e il Vaticano, sullo sfondo delle discussioni su sicurezza, presenza militare americana, tecnologia strategica e gestione delle crisi dall’Ucraina all’Iran A leggere con Formiche.net la visita come un tentativo di ricucitura è Jörn Fleck, senior director dell’Europe Center dell’Atlantic Council ed esperto di relazioni transatlantiche e politiche europee.🔗 Leggi su Formiche.net

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