Vittoria Vaccari ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Solo Dance a Treviso, durante la stagione sportiva 202526. La pattinatrice degli Estensi ha ottenuto il massimo punteggio in questa competizione. La vittoria si aggiunge alle altre affermazioni della stagione. La squadra Pattinatori Estensi ha espresso entusiasmo per il risultato ottenuto. La gara si è svolta senza incidenti e con un buon livello di esecuzione.

La stagione sportiva 202526 si sta rivelando ricca di soddisfazioni per Vittoria Vaccari, una delle atlete di punta della Pattinatori Estensi nel settore Solo Dance, protagonista di una crescita costante e di risultati che la confermano tra le migliori interpreti della disciplina a livello nazionale e internazionale. L’ultimo e più prestigioso traguardo è arrivato il 30 maggio a Treviso, in occasione del Campionato Italiano Fisr Prima Fase nella categoria Seniores. Vittoria ha conquistato una splendida medaglia d’oro, aggiudicandosi uno degli ultimi 12 pass disponibili per il campionato italiano di Rimini. Un risultato che premia il lavoro quotidiano, la dedizione e la determinazione che da sempre caratterizzano la sua attività sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Pattinatori Estensi applaude Vittoria Vaccari. Medaglia d’oro a Treviso nella Solo Dance

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