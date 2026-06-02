Una bambina di 9 anni ha vinto la competizione di Tots Solo Dance a Cesena, superando 17 avversarie. La vittoria è stata ottenuta grazie alle sue esibizioni, giudicate positivamente dalla giuria. L'allenatore della giovane, Gianluca Liva, ha contribuito alla preparazione tecnica e artistica della partecipante. La gara si è svolta senza incidenti, con l'atleta che ha eseguito una performance che ha convinto i giudici.

? Domande chiave Come ha fatto una bambina di 9 anni a battere 17 avversarie?. Quale ruolo ha avuto l'allenatore Gianluca Liva in questo trionfo?. Perché Diana pattina contemporaneamente in due diverse discipline agonistiche?. Cosa prevede il futuro sportivo dell'atleta dopo questo successo mondiale?.? In Breve Diana Reginato ha battuto 17 atlete nella specialità Tots Solo Dance. L'atleta di 9 anni rappresenta la società APAM Maser. L'allenatore Gianluca Liva ha coordinato la preparazione tecnica specifica. La competizione si è svolta martedì 26 maggio a Cesena. Oro per Diana Reginato alla Artistic World Cup Final di Cesena. La piccola Diana Reginato ha conquistato il primo posto alla Artistic World Cup Final Last Chance a Cesena lo scorso martedì 26 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro a Cesena: Diana Reginato trionfa nella Tots Solo Dance

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