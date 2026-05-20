Pattinatori Estensi Frilli Milani e Cassone vanno ai nazionali

I pattinatori Estensi Frilli, Milani e Cassone hanno conquistato la qualificazione ai campionati nazionali durante l'ultima fase di gare. La competizione si è svolta nelle scorse settimane e ha visto i tre atleti ottenere risultati che li rendono pronti per rappresentare la squadra a livello nazionale. La loro partecipazione ai prossimi appuntamenti si inserisce in un percorso di crescita e impegno che prosegue da tempo. La società esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto e si prepara alle prossime sfide.

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