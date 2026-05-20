Pattinatori Estensi Frilli Milani e Cassone vanno ai nazionali
I pattinatori Estensi Frilli, Milani e Cassone hanno conquistato la qualificazione ai campionati nazionali durante l'ultima fase di gare. La competizione si è svolta nelle scorse settimane e ha visto i tre atleti ottenere risultati che li rendono pronti per rappresentare la squadra a livello nazionale. La loro partecipazione ai prossimi appuntamenti si inserisce in un percorso di crescita e impegno che prosegue da tempo. La società esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto e si prepara alle prossime sfide.
Grande soddisfazione in casa Pattinatori Estensi per gli straordinari risultati ottenuti nella fase regionale del campionato Fisr di Solo Dance disputata a Lugo, che ha regalato importanti piazzamenti e soprattutto la qualificazione di ben tre atlete ai campionati italiani Fisr di Piancavallo, in programma nel mese di luglio. A conquistare il pass per la rassegna nazionale sono state Matilde Frilli, protagonista di una straordinaria doppia qualificazione grazie alla medaglia d’argento nella categoria nazionale Jeunesse della Solo Dance e al pass ottenuto anche nella disciplina artistica categoria Promo Youth Intermediate, Linda Milani, autrice di un ottimo sesto posto nella categoria Senior, e Nina Cassone, che ha chiuso al sesto posto nella categoria Cadetti conquistando anche lei la qualificazione nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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