? Domande chiave? In Breve L’indennità ISCRO 2026 per le Partite IVA: entro il 31 ottobre si potranno presentare le domande per il sostegno economico. La finestra per richiedere il bonus ISCRO 2026 dovrebbe aprirsi nella metà di giugno, offrendo un supporto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno subito cali di reddito. L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa permetterà di percepire mensilità che variano tra 255,53 euro e un massimo di 817,69 euro. Questa misura, nata in forma sperimentale con la Legge di Bilancio 2021 per il triennio 2021-2023, è diventata strutturale dal 1° gennaio 2024. Il beneficio viene erogato per sei mesi consecutivi e inizia a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della richiesta telematica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Partite IVA: arriva il bonus ISCRO 2026, fino a 817 euro al mese

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Iscro, bonus da 255,53 a 817,69 euro per i lavoratori autonomi: come fare domanda (da metà giugno)A partire da metà giugno sarà possibile presentare domanda per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro).

Temi più discussi: Flat tax, crescono le partite IVA in regime forfettario. Il FMI insiste sull’abolizione; Irpef, le partite Iva pagano quasi il doppio; Partite Iva, addio regime forfettario: l’Ue torna all’attacco e chiede questi cambiamenti; Partite Iva: regime forfettario in ascesa.

Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, giovedì #21maggio. Arriva il BTp Italia Sì anti #inflazione. #PartiteIva, proroga tasse a fine luglio. Poi ritardi più cari. #Dazi: via libera Ue al patto commerciale con gli Stati Uniti. #buonalettura #primapagina x.com

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