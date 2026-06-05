A partire da metà giugno sarà possibile presentare domanda per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro). La cifra massima dell’indennità varia da 255,53 euro a 817,69 euro, a seconda dei requisiti dei lavoratori autonomi. La procedura di richiesta sarà accessibile tramite una piattaforma dedicata, ma i dettagli precisi e i termini temporali non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Sta per aprirsi la finestra per poter presentare domanda per ricevere l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro). L'ammortizzatore sociale, una sorta di "cassa integrazione", è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Iscro, gli aumenti del 2026 Quest'anno l'indennità registra un aggiornamento al rialzo rispetto all’anno precedente. Le variazioni interessano sia il reddito di riferimento necessario per accedere alla prestazione sia gli importi minimi e massimi mensili erogabili. La finestra per le domande per accedere al sostegno per gli autonomi, dovrebbe aprirsi il 15 di giugno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iscro, bonus da 255,53 a 817,69 euro per i lavoratori autonomi: come fare domanda (da metà giugno)

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