Bonus Iscro 2026 per autonomi e partite Iva importi più alti | requisiti e domande

Per il 2026, l’Iscro torna con importi più alti per i lavoratori autonomi e partite Iva iscritti alla gestione separata Inps. La misura, chiamata Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, sarà nuovamente disponibile come sostegno economico. Sono stati aggiornati i requisiti e le modalità di presentazione delle domande. La misura mira a supportare chi lavora in modo indipendente e ha bisogno di un aiuto finanziario.

L’Iscro (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, nds) torna anche nel 2026 come uno dei principali strumenti di sostegno per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps. La misura resta destinata alle partite Iva che hanno registrato un forte calo del reddito rispetto agli anni precedenti. Nel 2026 l’indennità viene confermata con importi aggiornati mantenendo le stesse regole di accesso. L’assegno mensile può arrivare fino a 817 euro, per una durata massima di sei mesi. Cos’è l’Iscro e come funziona. L’Iscro è un’indennità economica erogata dall’Inps ai lavoratori autonomi in difficoltà reddituale. È stata introdotta in via sperimentale nel 2021 e resa strutturale negli anni successivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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