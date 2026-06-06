Partecipazione Ubaldi | I cittadini si attivano ma gli strumenti non funzionano
Federica Ubaldi ha presentato un’interrogazione sui Laboratori di Quartiere, avviati nel 2024 per sostituire i Consigli dei Cittadini Volontari. La consigliera ha evidenziato che, se da un lato i cittadini mostrano interesse e si attivano, gli strumenti a disposizione non funzionano come previsto. La discussione si concentra sulla percezione di inefficacia di questi strumenti e sulla necessità di migliorare il coinvolgimento civico attraverso sistemi più efficaci.
Il tema della partecipazione torna al centro del dibattito cittadino con l’interrogazione presentata da Federica Ubaldi sui Laboratori di Quartiere, introdotti nel 2024 per sostituire i Consigli dei Cittadini Volontari.“Nel presentare lo strumento dei Laboratori di Quartiere – spiega Ubaldi –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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