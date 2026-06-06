Partecipazione Ubaldi | I cittadini si attivano ma gli strumenti non funzionano

Notizia in breve

Federica Ubaldi ha presentato un’interrogazione sui Laboratori di Quartiere, avviati nel 2024 per sostituire i Consigli dei Cittadini Volontari. La consigliera ha evidenziato che, se da un lato i cittadini mostrano interesse e si attivano, gli strumenti a disposizione non funzionano come previsto. La discussione si concentra sulla percezione di inefficacia di questi strumenti e sulla necessità di migliorare il coinvolgimento civico attraverso sistemi più efficaci.