Sulle nostre Statali si attivano gli autovelox | il calendario dei controlli

Questa settimana, sui tratti autostradali della Lombardia, vengono nuovamente attivati gli autovelox per controlli sulla velocità. La Polizia Stradale ha predisposto i controlli lungo le principali vie di comunicazione della regione, con l’obiettivo di monitorare il rispetto dei limiti di velocità. I dispositivi di rilevamento sono stati posizionati in diverse aree, secondo un calendario stabilito, e resteranno attivi per tutta la settimana.

Gli autovelox si attivano anche questa settimana sulle Statali della Lombardia, per nuovi controlli da parte della Polizia Stradale. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto.🔗 Leggi su Leccotoday.it Si accendono gli autovelox sulle Statali: ecco il calendario dei controlliLa Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 16 febbraio 2026...