Andrea Sempio ha dichiarato di non essere coinvolto nel delitto di Garlasco, affermando di non aver commesso l’omicidio e di non aver ucciso Chiara Poggi. In un’intervista a Quarto Grado, ha affermato di non aver ascoltato le intercettazioni di cui si parla nei procedimenti giudiziari. La sua posizione è stata espressa in modo deciso, pochi giorni dopo la diffusione del capo di incolpazione nei suoi confronti.

È secco e deciso quando parla della propria estraneità con il delitto di Garlasco. Ad alcuni giorni dalla diffusione del capo di incolpazione, Andrea Sempio ha parlato a Quarto Grado, in un’intervista realizzata da Martina Maltagliati: “Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. Come cambia la mia posizione? Di niente, la mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla. Siamo arrivati alla fine di questo percorso che va avanti da un anno e mezzo e questa è l'unica cosa buona”, ha detto. Non solo dichiara la sua estraneità, ma anche di non aver visto il video intimo che ritraeva la vittima Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 per il delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, parla Sempio: "Non sono un killer. Le intercettazioni? Non le ho sentite"

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